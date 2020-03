NHL: Siege für Top-Teams Boston und St. Louis

Die Topteams St. Louis und Boston haben in den Dienstag-Spielen der NHL Siege gefeiert. Während die Boston Bruins im Schlager der Eastern Conference Tampa Bay Lightning auswärts mit 2:1 besiegten, holte der regierende Stanley-Cup-Sieger mit einem 3:1 bei den New York Rangers den bereits achten Erfolg in Serie.

Für Boston traf Jake DeBrusk in seinem 200. NHL-Spiel entscheidend. Die Bruins bauten ihre deutliche Führung im Osten auf den ersten Verfolger aus Florida damit weiter aus. In der Western Conference liegt St. Louis an der Spitze drei Zähler vor Colorado Avalanche.

Von den Österreicher-Klubs liegen die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl als Vierter der Eastern Conference klar auf Kurs ins Play-off. Der derzeit nicht berücksichtigte Michael Grabner ist mit den Arizona Coyotes im Westen nur Elfter.