Eishockey-Stürmer Kasper glänzt mit Tor und Assist bei Detroit-Sieg

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht zu stoppen. Die Red Wings fuhren am Sonntag mit einem 6:2 zu Hause gegen die Seattle Kraken ihren siebenten Sieg in Serie ein. Kasper eröffnete den Torreigen nach 3:22 Minuten, indem er einen Schuss von Dylan Larkin ins Tor tippte. Der Kärntner verzeichnete zudem einen Assist. Marco Rossi blieb bei der 1:4-Niederlage seiner Minnesota Wild in Las Vegas ohne Scorerpunkt.