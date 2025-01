NHL: Kasper zeigt mit Tor und Assist auf

Die Detroit Red Wings haben in der NHL ihren sechsten Sieg in Serie gefeiert. Gegen die Chicago Blackhawks gab es am Freitagabend (Ortszeit) einen 5:3-Erfolg, bei dem sich der Kärntner Eishockey-Profi Marco Kasper mit einem Tor und einer Vorlage stark präsentierte. Im dritten Drittel assistierte der 20-Jährige beim ersten NHL-Tor von Albert Johansson (48.), ehe er eineinhalb Minuten vor Schluss ins leere Tor traf und damit den Sieg endgültig fixierte.