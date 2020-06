Nationalteam ohne Trattnig zur B-WM

Der österreichische Eishockey-Teamchef Manny Viveiros muss bei der B-WM ab Ostersonntag in Südkorea auf zwei weitere Routiniers verzichten. Salzburg-Verteidiger Matthias Trattnig erklärte in der Kleinen Zeitung, dass er unter anderem wegen der Vorfälle bei Olympia in Sotschi nicht dabei sein wird, und auch Gerhard Unterluggauer vom VSV zog einen Schlussstrich unter seine Teamkarriere.

Damit fehlen gegenüber dem Olympia-Turnier bereits fünf routinierte Verteidiger. Thomas Pöck, Andre Lakos und Robert Lukas haben ihre Teamkarrieren nach den Spielen in Sotschi beendet, Letzterer wegen der Vorfälle beim Saisonhöhepunkt. In Sotschi hatten einige Spieler vor dem Achtelfinalmatch gegen Slowenien (0:4) bis spät in die Nacht gefeiert.