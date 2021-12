Eishockey: Michael Raffl trifft, doch Dallas verliert dennoch

Für die Stars war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Auswärtspartien. Nicht rund läuft es derzeit auch bei den Edmonton Oilers rund um ihre Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl, die den Carolina Hurricanes 1:3 unterlagen und zum fünften Mal hintereinander als Verlierer vom Eis gingen.

Für Minnesota Wild endete eine acht Siege währende Serie mit einem 1:2 bei den Los Angeles Kings. Eine Premiere feierten die New York Islanders, die zu einem 4:2-Erfolg über die New Jersey Devils kamen und in ihrem achten Heimspiel in ihrer neuen Arena in Elmont den ersten Sieg verbuchten.