Vor dem Schlager beim KAC: Wo die Capitals noch Aufholbedarf haben

Zwei Niederlagen in den zwei Heimspielen, zwei Siege in den beiden Auswärtspartien – der Saisonbeginn der Capitals verlief durchwachsen, mit Hoffnung auf eine bessere Saison als zuletzt. Am Dienstag sind die Wiener in Klagenfurt zu Gast, wo sie seit März 2022 nicht mehr gewinnen konnten.