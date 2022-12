Eishockey: Junge Österreicher unterliegen Ungarn mit 1:2

"Die Ungarn haben verdient gewonnen, da gibt es gar nichts zu diskutieren", gab sich Bader kritisch. Sein Team habe nach guter Anfangsphase viel zu kompliziert gespielt und und so den körperbetont auftretenden Gegner in die Partie gebracht. Überheblichkeit wegen des Sieges am Vortag sei aber keine zu bemerken gewesen. "Aber vermutlich haben sie es sich im Kopf leichter vorgestellt", so der Schweizer.

Das österreichische Nationalteam wird auch bei der Eishockey-WM im Mai 2023 wieder auf den Nachbarn aus Ungarn treffen.