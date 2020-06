Jagr geht mit New Jersey in die 21. Saison

Das Wort Karriereende ist im Wortschatz von Jaromir Jagr wohl nicht enthalten. 42 Jahre ist der Eishockey-Star aus Tschechien alt, 20 NHL-Saisonen hat er absolviert und dabei 705 Tore erzielt. Aber an die Sport-Pension denkt Jagr deshalb noch lange nicht. Im Gegenteil, am Mittwoch unterschrieb er einen neuen Einjahresvertrag bei den New Jersey Devils. 3,5 Millionen Dollar (2,53 Millionen Euro) soll er dafür als Grundgehalt bekommen.

Olympiasieger, Weltmeister und zweimaliger Stanley-Cup-Champion mit den Pittsburgh Penguins – es gibt keine wichtige Eishockey-Trophäe die der 1,91 Meter große Flügelstürmer noch nicht gestemmt hätte.

Auch in der laufenden Saison war der Altstar ein Beispiel für Konstanz: In allen 82 Partien stand er für New Jersey auf dem Eis. Mit 67 Punkten und 43 Assists war er der beste Scorer und Tor-Vorbereiter des Teams – was freilich nichts daran ändern konnte, dass die Devils dennoch die NHL-Play-offs verpassten. Auch in Sotschi kam er bei allen sechs Olympia-Partien der Tschechen zum Einsatz.