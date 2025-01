Trainer Fleming bleibt: Erster Baustein für die Zukunft der Capitals

Bevor am Freitagabend die Vienna Capitals in Villach gastieren, wurde die erste wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt. Trainer Gerry Fleming wird den Wienern erhalten bleiben. In seinem 2024 unterschriebenen Einjahresvertrag wurde eine Option gezogen.

Geschäftsführer Lukas Garhofer begründet: "Wir sind von den Fähigkeiten der handelnden Personen überzeugt. Dazu vertrauen wir darauf, dass sie die Chance, einen Kader für die kommende Saison so früh wie schon seit vielen Jahren nicht mehr nach ihren Vorstellungen zu formen, nützen werden.“