Von Lichtgestalten und Witzbolden zum Auftakt der Eishockey-Liga

Das erste Wochenende des Eishockey-Winters ist absolviert. Erkenntnisse nach den ersten beiden Runden gibt es einige. Die erste: Salzburg bleibt das Team, das besiegt werden muss, wenn man Meister werden will. Nach vier gewonnenen Meisterschaften in Folge feierten die Salzburger mit dem 4:3 gegen Bozen und dem 4:1 am Sonntag gegen Vizemeister KAC zwei Erfolge gegen zwei Herausforderer.

Im Salzburger Volksgarten kam es zum Heimdebüt von Michael Raffl. Schon alleine für sein erstes Interview hat sich seine Verpflichtung ausgezahlt. Angesprochen auf die Härte und Intensität gegen den KAC sagte der durch neun Saisonen in der NHL gestählte Kärntner im ORF: „Wir haben genug Villacher im Kader, damit wir wissen, wie man gegen den KAC spielen muss.“

Die Klagenfurter waren speziell im ersten Drittel das bessere Team, doch die Salzburger machten die Tore. „Und mit einer Führung spielt es sich leichter“, sagte Raffl, der zwei Assists beisteuerte. Torlawine in Ljubljana Ohne Punkteverlust ist auch Ljubljana, das nach dem 8:1 gegen die Capitals den VSV mit 7:2 abfertigte. Der Spielwitz der Slowenen wird noch einigen Gegnern das Lachen verderben.