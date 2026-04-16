Graz legt meisterlich los und hat schon ein Datum für die Meisterfeier

Die Graz99ers haben den ersten von vier nötigen finalen Schritten zum Gewinn der ICE Hockey League souverän gesetzt. Der österreichische Meister gewann am Mittwoch auf eigenem Eis den ausverkauften Auftakt des Finalduells mit den Pustertaler Wölfen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) und fährt so mit einem guten Gefühl zum zweiten Match des "best of seven"-Vergleichs am Freitag (19.45 Uhr) in Bruneck. Die Grazer sind damit nach zwei "sweeps" von 4:0 im laufenden Play-off weiter unbesiegt.

Für den schon im Semifinale letzten verbliebenen rot-weiß-roten Verein geht es um den ersten Meistertitel eines steirischen Clubs seit 48 Jahren, 1978 hatte ATSE Graz triumphiert. Das ist das Geburtsjahr von 99ers-Präsident Herbert Jerich, und der ist vom baldigen Triumph überzeugt. "Wir haben die Meisterfeier für 26. April geplant", erklärte der Club-Boss im ORF-Interview. Für diesen Tag ist das mögliche sechste Spiel der Serie geplant, Jerich geht also nicht von einer Entscheidung in sieben Spielen aus.