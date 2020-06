Grabner bei großer Islanders-Aufholjagd verletzt

Österreichs Eishockey-Teamstürmer Michael Grabner war am Montag bei einem sensationellen Comeback der New York Islanders in der National Hockey League nur noch Zuschauer. Der Villacher war in der 34. Minute verletzt ausgeschieden und sah nur noch von der Bande aus, wie die Islanders in Vancouver gegen die Canucks im Schlussdrittel aus einem 0:3-Rückstand noch einen 7:4-Sieg machten. Grabner, der in der ersten Linie mit Ryan Strome und Kyle Okposo stürmte, zog sich bei einem versuchten Check eine Verletzung am Oberkörper zu. Eine Untersuchung nach der Rückkehr nach New York soll Aufschluss über den Grad der Verletzung geben.

Wie üblich wird im Eishockey die Art der Verletzung nicht genau bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Canucks mit 3:0 in Führung, kassierten aber im Schlussdrittel sieben Tore. Bailey, Strome und de Haan leiteten mit drei Powerplay-Treffern innerhalb von 2:23 Minuten die Wende ein. Am Ende stellten beide Teams mit sieben erhaltenen bzw. geschossenen Toren einen Klubrekord ein. "Das ist ein Schlag ins Gesicht. Es wird mehr als eine normale Traineransprache nötig sein, um das zu verarbeiten", erklärte Canucks-Coach John Tortorella, dessen Mannschaft nach zwölf Niederlagen in den jüngsten 14 Spielen vier Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze hat.