Für Österreichs NHL-Cracks wird es ernst

Österreichs NHL-Stars starten bei ihren Klubs in die Intensiv-Vorbereitung auf die am 8. Oktober beginnende Saison. Für Thomas Vanek ( Minnesota Wild), Michael Grabner ( New York Islanders) und Michael Raffl ( Philadelphia Flyers) gilt es, ihren Platz in funktionierenden Sturm-Linien zu finden.

Vanek ist nach einer Odyssee mit drei Klubs in einer Saison heimgekehrt. Der 30-Jährige unterschrieb bei Minnesota Wild einen Dreijahresvertrag über 19,5 Mio. Dollar und spielt nun in seiner zweiten Heimat. Vanek machte sich einst an der University of Minnesota einen Namen, seine Frau stammt von dort und die Familie Vanek lebt während der Sommerpause in Stillwater.

Erwartet wird, dass Vanek mit seinem ehemaligen Nachbarn und Sturm-Partner aus Buffalo-Zeiten, Jason Pominville, stürmen wird. Als Center des eng befreundeten Duos könnte der junge Finne Mikael Granlund fungieren. Vanek könnte sich aber auch an der Seite von Center Mikko Koivu finden.