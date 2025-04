Historisch: Österreichs Eishockey-Frauen steigen in die A-WM auf

Österreichs Eishockey darf sich über einen weiteren Meilenstein freuen. Nach Rang 10 der Herren bei der A-WM 2024 in Prag legten in dieser Woche die Frauen nach.

Bei der B-WM im chinesischen Shenzen wurde am Donnerstag auch gegen die Niederlande gewonnen (3:2 n.V.), damit ist der vorzeitige Aufstieg in die WM der Top-10-Nationen fixiert. Das Spiel am Samstag gegen die Frankreich ist bedeutungslos.