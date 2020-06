Frankreich ist wieder die Überraschung

Die österreichischen Eishockey-Fans erinnern sich mit Wehmut an die A-WM 2013 in Helsinki. Österreich war letztes Jahr nach zwei Siegen (2:1 n.P. gegen die Slowakei, 6:3 gegen Lettland) nur deshalb abgestiegen, weil die russischen Spieler am Tag nach den Weltkriegsfeiern nicht fit waren und gegen die Franzosen 1:2 verloren. Damit hatte Frankreich sechs Punkte und stieg Österreich mit fünf ab.

2014 in Minsk schaffen die Franzosen den Klassenerhalt souveräner. Am Samstag gewann Frankreich gegen Norwegen mit 5:4 nach dem Penaltyschießen, hat somit drei Siege nach fünf Spielen und mit sieben Punkten auch noch gute Chancen auf einen Viertelfinalplatz.

Für die Schweiz wird es in punkto Viertelfinale schwierig - am Samstag machten die Eidgenossen aber immerhin den ersten Schritt und schafften mit einem 6:2-Sieg über Kasachstan den Klassenerhalt. Die Kasachen müssen nach ihrer sechsten Niederlage indes zum vierten Mal in acht Jahren den Gang in die B-WM antreten.

Schlusslicht der Gruppe A ist Italien, das sich am Samstag der Slowakei 1:4 geschlagen geben musste.