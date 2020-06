Ein neuer Präsident und ein Ultimatum für den KAC

Der KAC scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Bereits traditionell in der Vorweihnachtszeit haben die Klagenfurter keinen Kontakt mit der Tabellenspitze und liegen nach dem Verpassen des Play-offs 2014 wieder nur auf einem Platz, der ein frühes Saisonende bedeuten würde.

Deshalb wurde der Kader erneut verstärkt. Nach dem 160-fachen Teamspieler Oliver Setzinger kam am Wochenende der 150-fache slowenische Nationalspieler Marcel Rodman, der in der Erste Bank Liga in 378 Spielen für Graz, Jesenice und die Capitals 359 Punkte scorte.

Das letzte Mal schaffte der Rekordmeister Ende 2012 nach einem katastrophalen Saisonstart die Wende, unter Christer Olsson holte der KAC den 30. Titel.

Doch die sportlichen Fehlentscheidungen gingen weiter, Olsson musste wenige Monate später gehen, Martin Stloukal ging als einer der größten Trainerflops in die Geschichte der Klagenfurter ein. Dass mit Stloukals damaligen Assistenten Gerald Ressmann ein Arbeitsprozess anhängig ist, passt zur Lage.

2015 soll sich beim KAC einiges ändern. Schon im Sommer übernahm mit Oliver Pilloni ein seriös und hart arbeitender Manager das Amt von Klaus Resei (dieser habe Ressmann mündlich einen Fünf-Jahres-Vertrag versprochen). Dietmar Krenn von der Hirter Brauerei soll der neue Präsident werden. Pilloni war schon Wunschkandidat von Krenn.