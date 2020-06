Die Capitals angeln sich den Meistermacher

Seit zehn Tagen ist es bekannt, seit Samstag ist es offiziell: Tom Pokel ist neuer Trainer der Vienna Capitals. Der Amerikaner führte den HC Bozen in seiner Premierensaison in der Erste Bank Liga gleich zum Titel und wird in Wien Nachfolger von Tommy Samuelsson. Mit der Veröffentlichung ließen sich die Wiener so lange Zeit, weil Pokel als italienischer Teamchef bis diese Woche bei der WM in Minsk im Einsatz war.

Pokel erhielt einen Einjahresvertrag. Präsident Hans Schmid ist glücklich, dass es mit dem 46-Jährigen geklappt hat: "Tom Pokel war unser Wunschkandidat. Ich freue mich auf einen starken Trainer, der ein Team – das hat die letzte Saison eindrucksvoll gezeigt – perfekt einstellen und motivieren kann."

Pokel ist noch in seiner Wahlheimat Vorarlberg und kommt in den nächsten Tagen nach Wien, wo die offenen Personalfragen wie Phil und André Lakos sowie Oliver Setzinger geklärt werden sollen. Derzeit stehen erst 14 Spieler im Kader.