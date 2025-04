Freigabe von Detroit: Kasper darf mit Österreich zur Eishockey-WM

Im vorletzten Spiel hat er noch sein 19. Saisontor erzielt, beim 5:2-Auswärtssieg gegen die New Jersey Devils traf er in der Schlussminute zum Endstand.

Marco Kasper wird Österreichs Eishockeyteam bei der WM ab 9. Mai in Stockholm verstärken. Der kürzlich 21 Jahre alt gewordene Stürmer schaffte in der National Hockey League mit den Detroit Red Wings nicht den Aufstieg ins Play-off.

Kasper war zuletzt 2022 bei der WM in Tampere und ließ schon damals gegen die besten Nationen der Welt sein Talent aufblitzen. Mittlerweile ist er zu einem Stammspieler in der NHL gereift.

Am Montag hatte Kaspers Nordamerika-Manager ein Gespräch mit Detroits General Manager Steve Yzerman. Dabei bekam Kasper die Erlaubnis mit Österreich an der WM teilzunehmen.

Sollte im letzten Saisonspiel am Freitag gegen Toronto nichts mehr passieren, dann wird Kasper zum letzten Trainingscamp ab 28 April in Wien erwartet, wo es am 4. Mai in der Steffl-Arena zum Test-Höhepunkt gegen das WM-Team von Kanada kommt.