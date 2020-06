NHL: Minnesotas Erfolgslauf hat ein Ende

Die Winnipeg Jets haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Siegesserie von Minnesota Wild mit dem Österreicher Thomas Vanek gestoppt. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge mussten sich die Wild auswärts mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Nach der Erfolgsserie und dank des gewonnenen Punkts hat sich Minnesota aber bis auf zwei Punkte an die Play-off-Plätze herangeschoben. Das Team aus St. Paul hält nach 53 Spielen bei 59 Punkten, die achtplatzierten Vancouver Canucks, die derzeit den letzten Play-off-Platz der Western Conference einnehmen, haben 61 Zähler (aus 52 Spielen).

Ergebnisse:

Winnipeg Jets - Minnesota Wild (mit Vanek) 2:1 n.V., New York Islanders (ohne Grabner/verletzt) - Edmonton Oilers 3:2, Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers (ohne Raffl/erkrankt) 2:1 n.V., Boston Bruins - Dallas Stars 3:5, Buffalo Sabres - Ottawa Senators 1:2, Toronto Maple Leafs - New York Rangers 4:5, Florida Panthers - Anaheim Ducks 6:2, St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:1, Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 3:2 n.V.