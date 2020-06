Capitals setzen sich auch gegen Slovan durch

Zweites Heimspiel der Vienna Capitals, zweiter Heimsieg und in drei der bisherigen vier Partien gepunktet – die Wiener Zwischenbilanz bei Halbzeit des Grunddurchgangs der European Trophy ist positiv.

Am Samstag wurde der slowakische KHL-Verein Slovan Bratislava mit 4:1 besiegt, zunächst aber hatte Tormann Matt Zaba mehrere Gelegenheiten, sein Können zu zeigen. Nach und nach wurden die Gastgeber freilich stärker, und kurz vor dem Ende des ersten Drittels brachte Kevin Puschnik die Wiener mit seinem ersten Tor für die Capitals in Front. Im Mitteldrittel erhöhte Niki Hartl auf 2:0, den Anschlusstreffer von Mojzis konterten François Fortier und Rafael Rotter mit den Toren zum Endstand. 3130 Zuschauer waren aus dem Häuschen, aus der Partie hingegen war die Luft heraus.

Headcoach Tommy Samuelsson freute sich vor allem über seine kompakte Defensive: „Wir haben in den beiden Spielen gegen die Spitzenvereine Sparta Prag und Slovan Bratislava nur zwei Gegentore bekommen, da kann man zufrieden sein. Ich spreche immer davon, dass ich in jedem Spiel eine Weiterentwicklung sehen will: Mein Team hat sich auch heute wieder gesteigert.“