Die Boston Bruins haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nach 61 Spielen die 100-Punkte-Marke geknackt und damit einen Rekord aufgestellt. Die Bruins feierten am Donnerstag (Ortszeit) beim souver├Ąnen 7:1 gegen die Buffalo Sabres den neunten Sieg in Serie. Den Punkterekord hatten zuvor die Montreal Canadiens gehalten, die in der Saison 1976/77 insgesamt 62 Spiele ben├Âtigten und zudem noch die Bestmarke f├╝r die meisten Punkte in einer Saison (132) innehaben.