Die Eishockey-Bilanz: Sieger und Verlierer der Weltmeisterschaft

Gewinner: Danish Dynamite

Den Titelfavoriten und Weltranglistenersten Kanada in einem Viertelfinale 2:1 zu besiegen, verdient höchsten Respekt vor Dänemark. Die Dänen liegen in der Weltrangliste auf Rang elf, also nur zwei Plätze vor Österreich.

Gewinner: NHL-Stars

Für Feinschmecker war die WM wieder wie ein Gourmet-Essen. Superstars wie Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, David Pastrnak oder Filip Forsberg verliehen dieser WM besonders Glanz.