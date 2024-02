Schock in der Schweiz: Teamstürmer Zwerger in Autounfall verwickelt

Der österreichische Eishockey-Legionär Dominic Zwerger ist bei einem Autounfall in der Schweiz glimpflich davongekommen. Laut Angaben seines Clubs Ambri-Piotta trug der Stürmer bei dem am Montag in Biasca von einem anderen Verkehrsteilnehmer verschuldeten Unfall keine schweren Verletzungen davon. Zwerger werde aber zumindest einige Tage ausfallen, hieß es weiter.