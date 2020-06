Vanek-Assist bei Minnesota-Sieg

Erfolgserlebnis für Thomas Vanek in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL: Der österreichische Stürmer kam am Mittwochabend (Ortszeit) mit seinem Team Minnesota Wild bei den Calgary Flames zu einem 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung und verzeichnete dabei auch einen Scorerpunkt. Der Steirer bereitete im ersten Drittel das Tor zum 0:1 durch Justin Fontaine vor. In der Central Division liegt Minnesota auf Rang fünf.