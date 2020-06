Eine Riesenchance für den KAC

Mit 2:1 hatte der KAC am 7. April 2011 in Salzburg gewonnen. 326 Tage später war am Dienstag nicht einmal die Verlängerung notwendig, um nach knapp einjähriger Durststrecke wieder als Sieger den Volksgarten zu verlassen und in der Serie mit 3:2 in Führung zu gehen.



Mit einem Heimsieg können die Klagenfurter am Donnerstag die Saison für Meister Salzburg beenden. Doch die Geschichte spricht gegen den KAC: Schon zwei Mal in den vergangenen drei Jahren, zuletzt 2011, hatte es in der Serie mit den Bullen eine 3:2-Führung gegeben. Dennoch war man am Ende der Verlierer.



"Das darf sich nicht wiederholen", sagt KAC-Kapitän Christoph Brandner. Sein Salzburger Pendant Matthias Trattnig kritisierte zuletzt seine Mitspieler: "Bei uns warten nur alle, keiner tut etwas."