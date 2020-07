Eine halbe Million Euro für den WM-Winter

Während die Ostösterreicher am Mittwoch bei bis zu 28 Grad den Spätsommer genossen, flitzten die Alpin-Asse schon wieder in Europas Hochgebirge durch Tore und um Kippstangen herum. Exakt ein Monat trennt die Ski-Damen noch vom Saisonstart in Sölden, am Mittwoch nahmen die österreichischen Technikerinnen den Rettenbachferner im Ötztal unter die Kanten, während der schwedische Slalom-Weltcupsieger André Myhrer in Hintertux mit Föhn, Sturm und dichten Wolken kämpfte.

Am Samstag, 27. Oktober, soll sie also eröffnet werden, die Alpin-Saison 2012/’13, die ihren Höhepunkt in der WM in Schladming finden wird. Dafür waren im Ötztal im Sommer wieder die Bagger unterwegs, am Steilhang der Weltcupstrecke wurde die Beschneiungsanlage ausgebaut, um eine neuer­liche Absage wegen Schneemangels – wie zuletzt vor sechs Jahren geschehen – zu verhindern.

"Wir haben die Kapazität der Anlage verdreifacht", sagt Weltcup-Pressechef Ernst Lorenzi, "jetzt können wir die Piste in drei kalten Nächten präparieren." Eine halbe Million Euro haben die Bergbahnen Sölden dafür investiert, gleichwohl hat sich der Steilhang durch den für die Gletscher schwierigen, weil heißen Sommer wieder verändert. "Im Vergleich zum letzten Jahr ist er heuer wohl um ein, zwei Tore länger", sagt Lorenzi, "denn im unteren Bereich der Piste schmilzt mehr Eis weg."