Ein Tiefschlag für die Capitals im Duell auf Augenhöhe mit dem KAC

Endlich Play-off müssen sich die Eishockey-Feinschmecker gedacht haben. Denn der erste Spieltag im Viertelfinale der ICE Hockey League bot den Fans einige Leckerbissen. Zum Beispiel das enorm spannende Duell der Vienna Capitals mit Meister KAC, in dem Fraser erst in Minute 69 den KAC-Siegestreffer zum 2:1 erzielte.

Vor 3.400 Zuschauern in Kagran entwickelte sich ein hochklassiges Spiel. Beide spielten taktisch diszipliniert und ließen keine Konter zu. Also blieb den Teams nur das bewährte Play-off-Rezept „Schießen und auf Rebounds hoffen“. Und da waren die Tormänner Starkbaum bei den Capitals und Dahm beim KAC auf ihren Posten.

"Verdahmtes KAC-Tor"

Starkbaum sah beim 0:1 dennoch unglücklich aus. Denn beim Schuss von Postma von der Seite wurde der Puck von Hackls Schläger so abgefälscht, dass er in einem Bogen über Starkbaums Schulter flog (39.). Die Wiener verzweifelten aber nicht am verdahmten KAC-Tor.

Hartl überraschte mit einer Täuschung an der kurzen Ecke Dahm doch zum 1:1 (59.). Es dauerte bis zur 69. Minute, ehe Fraser mit einer Einzelleistung zum KAC-Sieg traf. „Die Caps haben ein starkes Team und waren frischer. Es war klar, dass es ein enges Spiel wird. Ich hatte beim Tor auch Glück mit dem Puck.“