Ein Ski-Krimi mit einem Happy-End: Fenninger vs. Maze

Epilog

Es sollte nicht ihr letzter bleiben. Im Frühjahr 2015 kochte der Sponsorstreit mit dem ÖSV hoch, schon im Jänner waren Gerüchte um einen etwaigen Nationenwechsel unterwegs. Erst im Juni sollte sich der Wirbel legen.

Am 21. Oktober stürzte Anna Fenninger beim Gletschertraining in Sölden schwer, Kreuz- und Innenband im rechten Knie waren gerissen, ebenso die Patellarsehne. Die Mission dritter Gesamtweltcup in Serie war zu Ende, ehe sie gestartet war.

Am 16. April 2016 heiratete Anna ihren Manuel und hieß fortan Veith, die folgende Saison brachte als Highlight den dritten Rang im Super-G von Cortina und als nächsten Tiefschlag den Abbruch der Saison nach der misslungenen WM in St. Moritz.

Das zweite Comeback verlief besser: Am 17. Dezember 2017, 1.001 Tage nach dem Weltcup-Finale von Méribel, feierte Anna Veith in Val d'Isère ihren nächsten Sieg, und bei den olympischen Winterspielen in Südkorea holte sie Silber im Super-G hinter Wonder Woman Ester Ledecka aus Tschechien.

Doch auch dieses Glück währte nicht lang: Am 12. Jänner 2019 folgte der nächste Kreuzbandriss beim Training in Pozza di Fassa. Die abgelaufene Comeback-Saison 2019/'20 brachte neben einigen Lichtblicken (Siebente und Achte in den Riesenslaloms von Courchevel und Lienz) abermals viele Rückschläge. Doch Aufgeben, das ist für Anna Veith keine Option. Weder im ersten Quartal des Jahres 2015, noch jetzt.