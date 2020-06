Ein Schweizer folgt Viveiros

" Viveiros hat sich abgenützt", begründete Vizepräsident Hellmuth Reichel. Präsident Karl Nedwed hatte bereits in der ersten Pause trotz der 1:0-Führung von einer "wenig befriedigenden Leistung" gesprochen.



Viveiros’ Nachfolger ist der Schweizer Christian Weber (wird am Sonntag 48 Jahre alt). Der 102-fache Teamstürmer gilt als Verfechter des Offensiv-Eishockeys. Am Dienstag gibt er in Linz sein Debüt.



Dass Viveiros nach einem Sieg entlassen wurde, ist beim KAC keine Premiere. 2004 trennte man sich vom Finnen Jorma Siitarinen nach dem Gewinn des 28. Meistertitels.



Obwohl beim KAC degradiert, bleibt Viveiros Chefcoach des Nationalteams. "Wir stehen zu ihm", sagte Präsident Dieter Kalt. "Was der Verein macht, geht uns nichts an." Pikantes Detail: Beim Team ist Weber Assistent.