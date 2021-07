Ein Fest in Wien nach der Kugeleroberung

Sölden

Tina Maze

Méribel

Maze

Anna Fenninger

startete mit 4,72 Sekunden Vorsprung – mit dem Sieg im Riesenslalom von, wonur 22. wurde. Bisverkürzte die Slowenin auf 2,07 Sekunden – danach aber ging es bergab. Im Slalom vonkamnoch auf 5,9 Sekunden heran, nach dem finalen Riesenslalom warum 6,36 Sekunden schneller.

Auch Marcel Hirscher hatte nach Sölden schon 3,52 Sekunden Vorsprung auf Kjetil Jansrud. Im Super-G von Beaver Creek schied er aus, im Riesenslalom erhöhte der Salzburger auf 4,64 Sekunden. In Åre schaffte es Jansrud nicht ins Ziel, in Alta Badia wuchs der Rückstand auf 6,25 Sekunden, in Adelboden schied der Norweger erneut aus. Im Super-G von Kitzbühel verkürzte er auf 4,25 Sekunden, im Kombi-Slalom erhöhte Hirscher auf 6,77 Sekunden. Von da an raste der Salzburger bis auf 14,12 Sekunden davon, nur im Super-G von Méribel konnte Jansrud vier Hundertstel aufholen – und am Ende lag er 14,82 Sekunden zurück.