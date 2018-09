EBEL: Vienna Capitals und Dornbirn weiter ungeschlagen

Die Dornbirn Bulldogs und die Vienna Capitals sind in der Erste Bank Eishockey Liga weiterhin ungeschlagen. Die Vorarlberger besiegten den VSV auswärts mit 4:0, die Wiener drehten in Zagreb einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg.

Der KAC fügte Titelverteidiger Bozen die erste Saisonniederlage zu. Nach einem frühen 0:2-Rückstand, gelang den Kärntnern mit drei Toren im Mitteldrittel die Wende und schlussendlich der verdiente 4:2-Sieg.

Linz-Tormann Michael Ouzas sorgte für das Shutout der Saison. Die Linzer fügten Salzburg mit einem 3:0 die bereits dritte Saisonniederlage zu.

Die Moser Medical Graz 99ers feierten indes ihren dritten Sieg in Serie. Sie gewannen gegen HC Orli Znojmo in der Overtime mit 7:6.