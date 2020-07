EBEL: Spitzenteams im Gleichschritt

Die Vienna Capitals bleiben der erste Verfolger von Leader Villacher SV: Zagreb wurde vor 4350 Zuschauern in der Albert-Schultz-Halle mit 2:0 besiegt. Blatny im Überzahlspiel (5. Minute) und Fortier im Unterzahlspiel (31.) sorgten für die Tore. Ihren besten Mann hatten die Wiener an diesem Sonntagabend in ihrem Tor – Fabian Weinhandl hielt, was zu halten war und schaffte das Shut-out, die Capitals sind damit nach wie vor zwei Punkte hinter dem VSV notiert.



Der KAC verließ ebenfalls als Sieger das Eis, die Linzer Black Wings wurden vor 4225 Zuschauern mit einem 4:1 abgefertigt. Bis sechs Minuten vor dem Ende des Spiels stand es noch 1:1, ehe KAC-Kapitän Thomas Koch die Kärntner mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Hundertpfund nutzte eine Minute später eine Überzahl zum 3:1, Lammers schloss das Spiel mit einem Treffer ins leere Tor der Oberösterreicher ab (60.).