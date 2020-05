Salzburger Kantersieg über Dornbirn

Platz eins aus der Hand gaben die Capitals mit einer 3:4-Niederlage nach Overtime in Fehervar. Dabei war die Truppe von Coach Tommy Samuelsson gut in die Partie gestartet und hatte durch Lakos, Olsson und Schiechel nach zwei Dritteln mit 3:1 geführt, ehe Csaba Kovacs den entscheidenden Penalty versenkte.

Ebenfalls ins Penaltyschießen ging die Partie in Linz. Die Gäste aus Graz hatten in der regulären Spielzeit ein zwei Tore Defizit aufgeholt - das zweite Tor sogar in Unterzahl - mussten sich dann aber im Penaltyschießen geschlagen geben.

Ergebnisse

EC VSV - HC TWK Innsbruck 4:1 (2:0,1:1,1:0)

Villacher Stadthalle, 3.270 Zuschauer, SR Siegel/Smetana

Tore: Ryan (9.), Hughes (12./PP), Taylor (28./PP), Hönickl (59./empty net) bzw. Schennach (37.)

Strafminuten: 11 bzw. 13

SAPA Fehervar - UPC Vienna Capitals 4:3 n.P. (1:1,0:2,2:0/0:0,1:0)

Szekesfehervar, 3.396, SR Erd/Sporer

Tore: Banham (15., 47./PP), Sofron (49.), Kovacs (entscheidender Penalty) bzw. P. Lakos (18.), Olsson (22/PP), Schiechl (30.) Strafminuten: 6 bzw. 8

EC Red Bull Salzburg - Dornbirner EC 12:3 (3:1,4:0,5:2)

Volksgarten Salzburg, 2.152, SR Gebei/Kellner

Tore: Schremp (4., 14., 36./PP), Heinrich (18./PP), Regier (22.), Duncan (27.), Duco (33.), Puschnik (47.), Di Benedetto (47.), Trattnig (49., 51.), Komarek (57.) bzw. Kozek (5.), Wilfan (43.), Printz (44.)

Strafminuten: 14 bzw. 16 plus je 10 Disziplinar Bois, Kozek

EHC LIWEST Linz - Moser Medical Graz 99ers 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0, 0:0)

Linz, 3750 Zuseher, SR Dremelj/Hollenstein

Tore: Baumgartner (6.), Hisey (22.), Lebler (entscheidender Penalty) bzw. Iberer (31.), Daoust (52. SH)

Strafminuten: 8 plus 10 Disziplinar Luks bzw. 6