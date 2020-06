99ers weiter im Hoch

Die Graz 99ers prolongierten ihren Erfolgslauf in der Eishockey-EBEL am Donnerstag. Die Steirer setzten sich im Auftaktmatch der 19. Runde daheim gegen den KAC 3:2 durch und feierten bereits den vierten Sieg in Folge. Die Grazer verbesserten sich zumindest bis Freitag auf Tabellenplatz zwei, die Klagenfurter sind hingegen nach vier Pleiten in Serie nur Zehnter.

Erstmals seit dem Gastspiel von NHL-Star Thomas Vanek vor zwei Jahren war das Eisstadion Graz-Liebenau ausverkauft. Die mehr als 4.000 Zuschauer sahen einen Blitzstart der Steirer, nach Treffern von Marek Zagrapan (1.), Matt Kelly (6.) und Stephen Werner (18.) führten die Hausherren rasch 3:0. Der KAC blieb bereits zum vierten Mal in Serie im Startdrittel ohne Treffer, fightete aber zurück. Treffer von Lukas Pither (28.) und Daniel Ban (43.) reichten jedoch nicht mehr zur Wende.