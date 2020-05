Caps-Fans erwartet ein Eishockey-Fest

Spiele zwischen den Vienna Capitals und Znaim waren in der Erste Bank Liga immer besonders gut anzusehen: Die beiden Teams zeigten in fast jedem Duell schnelles und technisch schönes Eishockey. Das darf auch heute (17.30 Uhr) erwartet werden, wenn die Znaimer Adler in Wien zu Gast sind. Die Tschechen werden sich für das 1:4 im Viertelfinale der vergangenen Saison revanchieren wollen.

Bei den Wienern wird Dustin Sylvester wieder spielen können. Der quirlige Stürmer hatte eine leichte Gehirnerschütterung und wurde vor allem beim 1:4 am Dienstag gegen die Villacher Adler schmerzlich vermisst. Der 24-jährige Kanadier kann mit seiner Technik dann zuschlagen, wenn seine Kollegen den Torhüter warmgeschossen haben. So war es gegen Villach, als die Wiener 40 Chancen vergaben.

Einige der Capitals-Spieler werden in den kommenden Wochen kaum zu erkennen sein: Die Capitals nehmen an der Movember-Aktion teil, bei der Geld für die Forschung im Bereich der Prostatakrebs-, Hodenkrebs- und Depressionsforschung gesammelt wird. Die Spieler lassen sich Schnauzbärte wachsen, Fans können auf www.movember.com für ihre Favoriten spenden.