Dritter in Oslo: ÖSV-Ass Kraft springt souverän zum Raw-Air-Sieg

Mit einem feinen Körberlgeld beendete Stefan Kraft die Raw-Air-Tour in Norwegen: Im abschließenden Bewerb am Sonntag wurde der Pongauer Dritter hinter dem Norweger Daniel-André Tande und dem Slowenen Anze Lanisek, 4,3 Punkte fehlen dem 28-Jährigen auf den Tagessieg.

Der Sieger wurde von Fans und Kollegen am Osloer Holmenkollen emotional gefeiert: Es war Daniel-André Tandes erster Erfolg knapp ein Jahr nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen im slowenischen Planica, nach dem der 28-Jährige mehrere Tage im künstlichen Koma verbringen musste.

Ein perfekter Tag

Kraft sicherte sich mit seinem Podestplatz zum zweiten Mal nach 2017 den Gesamtsieg in der Raw-Air-Tour, dafür sind neben dem üblichen Preisgeld zusätzliche 35.000 Euro ausgelobt. „Der Gesamtsieg ist schon sehr cool, es ist wieder ein perfekter Tag für mich“, sagte Kraft. „Es waren fünf super Tage für mich hier in Norwegen, ich habe stabile Sprünge gezeigt. So einen Flow wünscht man sich als Sportler, jetzt kann ich es laufen lassen.“ Nachsatz: „Aber ich darf nicht nachlässig werden.“

Daniel Huber wurde Neunter, Ulrich Wohlgenannt und Jan Hörl belegten die Plätze 13 und 14. Für Manuel Fettner ging unterdessen das Rätselraten weiter: Auf Rang 15 am Samstag folgte Platz 16. „Ich weiß nicht, woran es momentan liegt“, sagte der 36-jährige Tiroler Olympia-Silbermedaillengewinner auf der Normalschanze von Zhangjiakou.