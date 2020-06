Drei neue Nordamerikaner in Linz

Mit Marc-André Dorion haben die Black Wings für die neue Saison einen Verteidiger aus Kanada geholt. Der 25-Jährige spielte zuletzt in seinem Heimatland in der Uniliga CIS und gehörte dort zu den beherrschenden Akteuren.



Neu im Kader ist auch der 33-jährige Amerikaner Andy Hedlund, der vom DEL-Klub Düsseldorf nach Linz wechselte. "Er ist ein ausgezeichneter Körperspieler, gilt aber auch als starker Skater, der dank seiner cleveren Spielweise nicht nur in der Defensive, sondern auch offensiv Impulse setzen kann", sagt Wings-Trainer Rob Daum.



Die letzte offene Position im Sturm besetzten die Linzer mit Brett Engelhardt. Der 31-jährige US-Legionär soll Justin Keller ersetzen. Engelhardt war in den vergangenen drei Jahren bei Augsburg und später in Hamburg immer bester Torschütze und brachte es in insgesamt 217 DEL- Einsätzen auf 92 Treffer und 86 Assists. Der Flügelstürmer gilt als Spieler mit Ecken und Kanten und besticht dank seiner Parademaße (188 cm groß, 95 kg schwer) mit Körpereinsatz.



Der erste Test ist für 19. August geplant. Gegner ist der EHC München. Die neue Saison beginnt für den regierenden Meister am 7. September mit dem Heimspiel gegen den KAC.