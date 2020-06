Dornbirn soll Erste-Bank-Liga bereichern

Feldkirch war 2003/’04 der letzte Klub aus Vorarlberg in der obersten Liga. Nächste Saison dürfte das westlichste Bundesland ein Comeback feiern: Der EC Dornbirn stellte am Montag den Antrag um Aufnahme in die Erste Bank Liga. Ein Ansuchen, das wohl mit offenen Armen empfangen werden wird.



"Nach intensiven Wochen und Monaten ist es in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Politik gelungen, ein nachhaltiges Konzept und Budget zusammenzustellen, welches Dornbirn ermöglicht, sich langfristig in der Erste Bank Liga zu etablieren", heißt es in einer Aussendung.



Bei der Liga wird der Antrag der "Bulldogs" positiv gewertet. "Wenn Dornbirn finanziell abgesichert und das keine Eintagsfliege ist, dann ist der Klub als Mitglied für die nächsten Jahre sehr willkommen", sagt Liga-Präsident Karl Safron, der verrät: "Auch Innsbruck wird demnächst diesen Antrag stellen."



Ein Einstieg der beiden Klubs dürfte auch bei einigen vereinslosen Spielern für Erleichterung sorgen. So sind etwa prominente Ex-Teamspieler wie Dieter Kalt oder Reinhard Divis noch ohne Vertrag.