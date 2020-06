Dornbirn buchte Platz im EBEL-Play-off

Der Dornbirner EC hat sich am Freitag den vorletzten Platz im Play-off der Erste Bank Eishockey Liga gesichert. Die Vorarlberger sind nach einem 9:3, ihrem ersten Sieg in Innsbruck, weiter, um das letzte Ticket spielen am Sonntag im Fernduell Fehervar (ein Punkt in Dornbirn reicht) und der zwei Zähler zurückliegende Titelverteidiger KAC (gegen Innsbruck). Im Oberen Play-off gewann Tabellenführer Salzburg in Bozen nach 0:2-Rückstand nach Verlängerung mit 3:2 und hat den ersten Platz sicher.

Um Rang zwei spielen die Vienna Capitals und Bozen. Die Wiener rückten nach drei Niederlagen in Folge dank eines 4:3-Erfolgs nach Verlängerung beim VSV (die Kärntner machten im Schlussdrittel ein 1:3 wett) einen Punkt vor die Südtiroler auf Rang zwei vor. Die Caps empfangen am Sonntag Znojmo, Südtirol muss nach Linz.