Die Ski-Nation in der Nebenrolle

Mit Benjamin Raich verzichtet Österreichs lange Zeit bester Kombinierer auf einen Start: Der Routinier konzentriert sich ganz auf den von Sonntag auf Samstag vorgezogene Spezialslalom in Wengen. Gleiches gilt für Marcel Hirscher. Beide werden erst in einer Woche in Kitzbühel am alpinen Kombinationsbewerb teilnehmen. Dann, wenn dieser aus Super-G und einem Slalom-Durchgang besteht.

Am Lauberhorn werden – anders als auf der Streif – die besten vielseitigen Rennläufer per Abfahrt und Slalom ermittelt. So, wie das auch bei der WM im Februar in Vail und Beaver Creek ( USA) der Fall sein wird.

Als erste Kombi-Sieganwärter gelten unabhängig vom Schauplatz der Amerikaner Ted Ligety und der Franzose Alexis Pinturault. Die Hoffnungen der Schweizer, die in den Adelbodner Torläufen soeben schwere Niederlagen erlitten hatten, konzentrieren sich auf Sandro Viletta. Immerhin handelt es sich bei ihm, was außerhalb der Schweiz fast schon vergessen ist , um den Kombi-Olympiasieger von 2014.

Von den Österreichern ist am ehesten Romed Baumann ein Platz in Podiumsnähe zuzutrauen. Das wäre schon ein Erfolg, hat es doch für die Ski-Nation Nummer eins seit acht Jahren im Kombi-Bewerb zu keinem Platz unter den ersten drei mehr gereicht. Im Vorjahr war Baumann drauf und dran gewesen, die Misserfolgsserie zu beenden, als ihm während der Kombi-Abfahrt kurz vor dem Ziel-S der rechte Ski abhandenkam.