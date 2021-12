Als im Vorjahr der Weltcup-Stopp im Montafon ausfiel, war das ein großer Dämpfer. Umso glücklicher zeigten sich Verantstalter und Athleten heute, eine Woche vor dem Snowboard-Cross-Bewerb in Vorarlberg, über die Rückkehr.

Vom 9. bis 11. Dezember ist das Montafon wieder Schauplatz für je eine Einzelkonkurrenz bei Männern und Frauen sowie einen Mixed-Bewerb. Die Zuschauer allerdings werden - aufgrund des Lockdowns - diesmal noch zuhause bleiben müssen. Auch das gewohnte Rahmenprogramm wird es heuer nicht geben.

Trotzdem zeigen sich die ÖSV-Läuferinnen und Läufer motiviert und voller Vorfreude. "Die Freude ist riesengroß", sagt Lokalmatador Alessandro Hämmerle. Er wohnt nur eine Viertelstunde von der Strecke entfernt.

Apropos Strecke. Hier freuen sich die Veranstalter, dass sie heuer wieder die gesamte Strecke freigeben können. Die nötigen Schneefälle in den vergangenen Tagen ermöglichen das. Eine Minute Fahrzeit wird den Athletinnen und Athleten einiges abverlangen.

Der Weltcupauftakt in Peking lief für Hämmerle ideal. "Ich bin wirklich noch ein bisserl sprachlos, dass es gleich so gut geklappt hat", kommentiert er seinen Sieg bei der Olympia-Generalprobe in China. "Da fällt mir persönlich auch gleich viel Druck von den Schultern."