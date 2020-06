Die Rückkehr der Einzelkämpferin

Dass man Sarka Strachova nicht abschreiben darf, hatte sich im vergangenen Jahr schon abgezeichnet: Acht Mal fand sich ihr Name 2014 unter den besten Zehn. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi trug die Weltmeisterin von 2007 bei der Eröffnung die tschechische Fahne und wurde danach Neunte in der Kombination und Zehnte in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom.

"Ich fühle mich so gut wie noch nie in meiner Karriere", sagte die Technik-Spezialistin vor dem Rennen in Flachau am Dienstagabend (Anm.: nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). "Ich habe mich technisch und körperlich weiterentwickelt, und die Top-Platzierungen haben mir wieder mehr Selbstbewusstsein gegeben", sagt Strachova, die es gewohnt ist, sich als Einzelkämpferin durchsetzen zu müssen. Denn von den Mitteln und Möglichkeiten, die in Österreich im Skisport zur Verfügung stehen, kann sie nur träumen.