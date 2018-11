Die neue Mikaela Shiffrin: "Ich sehe mich als eine Investition"

Eines ist klar: Wenn Mikaela Shiffrin ohne wirklich schwere Verletzungen durch ihre Karriere kommt; wenn sie nicht die Lust am Skifahren verliert;

und wenn nicht irgendetwas Unvorhersehbares geschieht, dann wird man in ein paar Jahren nicht mehr von Lindsey Vonns Jagd nach den historischen 86 Weltcupsiegen des Ingemar Stenmark sprechen.

Mikaela Pauline Shiffrin, 23 Jahre jung, hatte bis Samstagnachmittag 44 Weltcupsiege auf ihr Konto gebucht, und wenn es so weitergeht, kann die junge Dame aus dem US-Bundesstaat Colorado, die mit ihren Eltern die Heimat verließ, um in die Burke Mountain Academy zu wechseln, alle Rekorde sprengen.

Die Bewerbe in Killington, wie die Academy in Vermont an der Ostküste, sind für Shiffrin denn auch immer wahre Heimrennen – nicht zuletzt, weil ihre Großmutter Pauline dort wohnt. Der Publikumszuspruch ist für Nordamerika-Rennen jedenfalls enorm, in den letzten beiden Jahren zählten die Veranstalter um den Steirer Herwig Demschar jeweils mehr als 30.000 Fans.