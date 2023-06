Die Florida Panthers stellen im NHL-Finale auf 1:2

Die Florida Panthers haben in den Stanley-Cup-Finals den ersten Sieg geholt und den Rückstand auf die Vegas Golden Knights verkleinert. Carter Verhaeghe traf am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Verlängerung zum 3:2 für die Panthers, die erst 2:13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatten. In der Best-of-Seven-Serie führen die Golden Nights führen nun noch mit 2:1. Das vierte Spiel ist in der Nacht zu Sonntag erneut in Florida.