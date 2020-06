Die ersten Höhepunkte bei den Paralympics

Vor der Eröffnungsfeier der Paralympics in Sotschi hat Kremlchef Wladimir Putin am Freitag ein Interview gegeben, in dem er trotz der Krim-Krise nur über den Sport sprach. Dabei hat er Versäumnisse seines Landes bei der Gleichstellung von Behindertensportlern eingeräumt. "Es gibt in Russland noch viel zu tun, damit alle Menschen die gleichen Chancen haben", sagte Putin in einem am Donnerstag vom Kreml veröffentlichten Interview.

"Wir stehen erst am Anfang des Weges, aber erste Ergebnisse sind zu sehen", betonte Putin. Sportminister Witali Mutko sagte in Sotschi, Russland stehe noch "riesige Arbeit" bevor. "Aber mir scheint, es geht mit den Paralympics in die richtige Richtung", gab Mutko der Agentur Itar-Tass zufolge zu Protokoll. Behinderte erhoffen sich von den Spielen (bis 16. März) einen gewaltigen Schub ihrer Rechte im Riesenreich.

Experten loben bereits Fortschritte in Russland. Bei den Sommerspielen in Moskau 1980 hatten es die Kommunisten noch abgelehnt, Paralympics zu organisieren - die Gastgeber behaupteten lange, es gebe im Sowjetimperium keine Behinderten.