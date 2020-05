Die Caps sind wieder Nummer eins

Die Entscheidung zugunsten der Capitals fiel erst in der 57. Minute. Als Villach-Verteidiger Mario Altmann auf der Strafbank saß, zog Wiens Potter ab, Rotter fälschte zu Soares ab, der ins leere Villacher Tor einschießen konnte.



Die Capitals müssen morgen in der nächsten Runde zu den Innsbrucker Haien, die gestern in Linz mit einem 2:8 untergingen. Dabei gaben sich die Linzer nach dem 8:0 in der 36. Minute schon zufrieden.