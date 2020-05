Die Caps laden zum Duell der Gegensätze

Zwei Klubs, zwei Philosophien. Die einen hätten zu viele Legionäre, die anderen wollen die Regeln ändern, damit sie wieder vorne mitspielen können. Die Kommentare aus Wien und Villach taten dem Sport in den vergangenen Wochen nicht besonders gut.



Einen sportlichen Sieger im Duell der beiden Vereine wird es allerdings am Freitag Abend in Kagran geben.



Auch dort sind die beiden Teams in der jungen Saison recht unterschiedlich aufgetreten. Die Wiener haben in den ersten beiden Runden neun Tore kassiert, die Villacher drei. Dabei fiel vor allem Bollwerk Graig Weller auf, der mit seinen 100 Kilo die Gegner anrennen ließ. Vor Wien hat er Respekt: "Die Caps sind eine gute Mannschaft. Das wird ein schweres Spiel."



Die Wiener haben nach dem 5:7 gegen Linz weitere Ausfälle zu beklagen. Gunnarsson muss mit einer Bänderzerrung im Knie ein Monat lang pausieren. Mit Fortier, Dolezal, Pinter und Harand fehlten somit schon fünf Stürmer. Coach Tommy Samuelsson muss und will die Jungen forcieren: "Sie brauchen viel Erfahrung gegen stärkere Spieler, nur so können sie sich entwickeln. Ihre Entwicklung wird uns am Ende der Meisterschaft entscheidend helfen." Am Donnerstag waren bereits 3000 Karten verkauft.



Tabellenführer KAC ist am Freitag spielfrei und bereitet sich schon auf das Kärntner Derby am Sonntag vor.