Die Capitals unter Druck, der KAC im Finale

Härte sollte also den HCB Südtirol zum Erfolg führen. Mike Halmo wurde ausgeschickt, alles zu checken, was ein gelbes Trikot hatte. Erst beförderte er Caps-Verteidiger Dominic Hackl auf die Spielerbank hinaus, dann fuhr er einen Check gegen Ali Wukovits mit dem Ellbogen voraus.

In Minute 24 erwischte er den Wiener dann richtig schmerzhaft. Wukovits spielte einen Pass, konnte Halmo nicht sehen und wurde von dem Kanadier so unglücklich angesprungen, dass Wukovits verdreht in die Bande flog und offensichtlich mit einer Beinverletzung vom Eis geführt wurde. Halmo bekam nur 2+2 Strafminuten. In seiner Zeit auf der Strafbank erzielten die Capitals durch Ty Loney das erste Powerplay-Tor in diesem Semifinalduell (28.). Doch anstatt auf 3:1 zu erhöhen kam der HCB nach einem von Rafael Rotter hergeschenkten Puck zum billigen 2:2 in Unterzahl (29.).

Der Stürmer war nach dem Spiel geknickt: „Mein Fehler war eine Wende in dem Spiel. Das darf nicht passieren. Da haben wir unseren Schwung verloren.“