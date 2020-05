Die Capitals hoffen auf Sieg in Znaim

Nach den Freitagsspielen ist die Spannung in der Qualifikation für die Play-offs der Erste Bank Liga noch einmal gestiegen. Nach Znaims Erfolg gegen Graz sind die Tschechen und Villach auf den beiden Play-off-Plätzen. Die Vienna Capitals liegen zwar vier Punkte dahinter, haben aber eine Partie weniger und können beide im direkten Duell noch überholen.



Das erste steigt heute in Znaim. Capitals-Trainer Tommy Samuelsson glaubt, dass sich seine verunsicherte Mannschaft derzeit auswärts leichter tut: "Das ist sicher ein Vorteil." Ob er noch an eine Play-off-Qualifikation glaubt? "Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann ist alles offen."