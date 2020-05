Die Biathleten schossen schlecht

Drei österreichische Biathleten in den Top 21 – in der völlig vermurksten, vergangenen Saison wäre dieses Ergebnis sogar noch als Teilerfolg durchgegangen, aber in diesem Winter kann im Lager der heimischen Loipenjäger niemand über so eine Bilanz frohlocken. Zumal der Beste des ÖSV-Trios, Julian Eberhard, nur auf dem 17. Rang landete.

Mit ihren starken Auftritten in Östersund (2 Podestplätze) und zuletzt beim Heimweltcup in Hochfilzen haben die österreichischen Biathleten die Erwartungen selbst wieder nach oben geschraubt. Das Verfolgungsrennen in Pokljuka ( Slowenien) war nun der erste richtige Dämpfer in einem bislang überdurchschnittlichen Winter. Denn erstmals schaffte es diesmal kein Österreicher in die Top Ten.

Schlechte Schussleistungen waren schuld am schlechtesten Mannschaftsergebnis in dieser Saison. Simon Eder, der aus der aussichtsreichen neunten Position ins Verfolgungsrennen gestartet war, leistete sich vier Fehler und wurde nur 20. Und auch Teamkollege Julian Eberhard musste drei Strafrunden absolvieren. Immerhin gelang Fritz Pinter eine Aufholjagd, vom 46. Platz lief er noch auf Rang 21. Der Sieg ging an den Norweger Emil Hegle Svendsen.

Während die Leistungen der Weltcup-Garde ein wenig zu wünschen übrig ließen, wussten die Österreicher im IBU-Cup zu überzeugen. Tobias Eberhard und Daniel Mesotitsch landeten in der zweiten Wettkampfserie der Biathleten in Ridnaun (It) auf den Rängen zwei und drei und drängen sich für das Weltcup-Aufgebot auf.